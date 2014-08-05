Иллюстратор

Добрый день!

Представлюсь, как один из рол-авторов нашего проекта. Мой псевдоним Г.Вольмонд. Вот уже как четыре года мы пишем историю, которая охватывает целую реальность. Нельзя сказать, что наш мир - стандартное фэнтези. Вовсе нет. Мы работаем в новом литературном стиле.

Нас 18 писателей, уже сформировавшийся коллектив. Одна беда - нам не хватает художника, который бы влился в нашу компанию и стал участником нашего большого проекта.

Сейчас мы создаём профессиональный красочный сайт. Нам очень нужна помощь с эскизами, с рисовкой персонажей, необычных пейзажей, костюмов, предметов... Нет границ фантазии! Мы ищем человечка у которого много идей и который мечтает воплотить их через рисунки. Мы рассказываем историю о Тонелоне. Ты бы мог присоединиться к нам!

Многие зададутся вопросом - а в чём выгода?

Сейчас нас мало кто знает. Но перспективы не маленькие - стать художником нашего мира, получить проценты от будущей прибыли (мы сразу же это обговорим) и просто весело проводить с нами время. Поверьте, у нас уже собрался целый цитатник невероятных весёлых вечеров.

Чувствуешь, что это твое? Пиши!

Я лично расскажу подробности!)

Спасибо за ваше внимание.