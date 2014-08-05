Здравствуйте! Есть машина Ford Fiesta 2006 года. Красная. 3х дверная. Передний бампер черный. и есть идея - закатать ее пленкой! или сделать автостайлинг.. Причем надо три дизайна: женский (тк вожу ...
Иллюстратор
Добрый день!
Представлюсь, как один из рол-авторов нашего проекта. Мой псевдоним Г.Вольмонд. Вот уже как четыре года мы пишем историю, которая охватывает целую реальность. Нельзя сказать, что наш мир - стандартное фэнтези. Вовсе нет. Мы работаем в новом литературном стиле.
Нас 18 писателей, уже сформировавшийся коллектив. Одна беда - нам не хватает художника, который бы влился в нашу компанию и стал участником нашего большого проекта.
Сейчас мы создаём профессиональный красочный сайт. Нам очень нужна помощь с эскизами, с рисовкой персонажей, необычных пейзажей, костюмов, предметов... Нет границ фантазии! Мы ищем человечка у которого много идей и который мечтает воплотить их через рисунки. Мы рассказываем историю о Тонелоне. Ты бы мог присоединиться к нам!
Многие зададутся вопросом - а в чём выгода?
Сейчас нас мало кто знает. Но перспективы не маленькие - стать художником нашего мира, получить проценты от будущей прибыли (мы сразу же это обговорим) и просто весело проводить с нами время. Поверьте, у нас уже собрался целый цитатник невероятных весёлых вечеров.
Чувствуешь, что это твое? Пиши!
Я лично расскажу подробности!)
Спасибо за ваше внимание.
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