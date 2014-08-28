художник-иллюстратор/работа с текстами.
Ксения Никельсон
Возраст: 20 лет
Опыт работы с Adobe Photoshop, графическим планшетом, опыт в создании логотипов, иконок, рекламных постеров, разного рода изображений, фото-арта, арта, обработки изображений, создании простых gif анимаций.
Опыт в написании статей на абсолютно разные тематики, во всех стилях от публицистического до научного (если речь идет о гуманитарных науках, изредка технических), рерайтинг, копирайтинг, составление контента для сайтов, печатных или интернет журналов.
Свободное знание русского, украинского и английского языков. Возможен перевод статей или текстов.
Портфолио
- Тематический Календарь123 просмотра
- Автопортрет101 просмотр
- Фото-арт на "Frozen"101 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
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Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга