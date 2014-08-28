художник-иллюстратор/работа с текстами.

Ксения Никельсон

Возраст: 20 лет

Опыт работы с Adobe Photoshop, графическим планшетом, опыт в создании логотипов, иконок, рекламных постеров, разного рода изображений, фото-арта, арта, обработки изображений, создании простых gif анимаций.

Опыт в написании статей на абсолютно разные тематики, во всех стилях от публицистического до научного (если речь идет о гуманитарных науках, изредка технических), рерайтинг, копирайтинг, составление контента для сайтов, печатных или интернет журналов.

Свободное знание русского, украинского и английского языков. Возможен перевод статей или текстов.