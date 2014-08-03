Инфографика текста

Для нескольких фуд-концептов требуется разработка серии из 8 стикеров размером 950x850 мм. в единой стилистике. Стикер будет наклеиваться на заднюю стенку рабочего прилавка и его задача максимально аппетитно преподнести продукт. Фотоматериала почти нет, но задача ...
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