Изображения с алфавитом

Приветствую! Ребята требуется сделать 70 изображений разного цвета в виде квадрата 250х250 px с буквами русского и английского алфавита, а также цифр. Изображения будут использоваться вместо noimage в одном проекте. Пример на сайте вопросов Майкл ру, где изображения используются в виде аватаров пользователей по первой букве имени. Для каждого изображения цвета должны быть разные, не очень яркие. Цвет букв белый. Пример одной картинки в приложении (буква О). Все буквы заглавные широким шрифтом. Изображения без рамки.

На самом деле все банально делаем заготовку 250х250 по центру букву и заливаем любым цветом.

Расширение gif или jpg - что меньше по весу то и делайте.