Необходимо наполнить инфографикой наш сайт: plus38.ru для более удобного восприятия информации посетителями Соблюсти общую концепцию дизайна сайта. Проиллюстрировать нужно следующие страницы: 1. http://www.plus38.ru/sozdanie-saitov 2. http://www.plus38.ru/site-company 3. http://www.plus38.ru/slozhnye-proekty 4. ...
Изображения с алфавитом
Приветствую! Ребята требуется сделать 70 изображений разного цвета в виде квадрата 250х250 px с буквами русского и английского алфавита, а также цифр. Изображения будут использоваться вместо noimage в одном проекте. Пример на сайте вопросов Майкл ру, где изображения используются в виде аватаров пользователей по первой букве имени. Для каждого изображения цвета должны быть разные, не очень яркие. Цвет букв белый. Пример одной картинки в приложении (буква О). Все буквы заглавные широким шрифтом. Изображения без рамки.
На самом деле все банально делаем заготовку 250х250 по центру букву и заливаем любым цветом.
Расширение gif или jpg - что меньше по весу то и делайте.
Выбранный исполнитель
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