Необходимо наполнить инфографикой наш сайт: plus38.ru для более удобного восприятия информации посетителями Соблюсти общую концепцию дизайна сайта. Проиллюстрировать нужно следующие страницы: 1. http://www.plus38.ru/sozdanie-saitov 2. http://www.plus38.ru/site-company 3. http://www.plus38.ru/slozhnye-proekty 4. ...
Изображения для сайта
Нужно сделать изображения для сайта, четкие, красочные, тематичные.
Тема 1: Фитнес клуб
Тема 2: Салон красоты
Тема 3: Стоматология
Тема 4: Сауна
Тема 5: Туризм
Для каждой темы!!! нужно 2 картинки под акцию (спецпредложение) размером 480*325 и 5 картинок отражающих данную тематику размером 990*405
В качестве примера нужно взять реальные организации, но только Московские и скинуть ссылку на их сайт мне, вместе с выполненным заданием. В изображениях не должно быть логотипов и опознавательных знаков этих организаций.
Указывайте цену. Оплата яндекс деньги или QIWI. Сделать нужно сегодня или крайний срок завтра до 11:00 по Мск!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! нужно доделать изображение покерного стола черновик http://www.vsepropoker.ru/articles/img/stol.jpg так и сделать 1 к 1 фактически, не надо ничего изобретать! просто хочу чтобы было красиво с металлической подложкой как на ...Завершен11 лет назад
ищу человека, который знает игру Дота 2 и может нарисовать стильные иллюстрации персонажей (принты), как в приложении :) Стилистика простая – детализированная черно-белая картинка с небольшими цветными элементами. Если предложите что-то свое, ...Завершен11 лет назад
Для нескольких фуд-концептов требуется разработка серии из 8 стикеров размером 950x850 мм. в единой стилистике. Стикер будет наклеиваться на заднюю стенку рабочего прилавка и его задача максимально аппетитно преподнести продукт. Фотоматериала почти нет, но задача ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Представлюсь, как один из рол-авторов нашего проекта. Мой псевдоним Г.Вольмонд. Вот уже как четыре года мы пишем историю, которая охватывает целую реальность. Нельзя сказать, что наш мир - стандартное фэнтези. Вовсе ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Есть машина Ford Fiesta 2006 года. Красная. 3х дверная. Передний бампер черный. и есть идея - закатать ее пленкой! или сделать автостайлинг.. Причем надо три дизайна: женский (тк вожу ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется создать персонажа по имени Грязный Гарри который впоследствии будет фигурировать во всей рекламе проекта. Грязный Гарри это название автомойки. Следует использовать образ мафиози. Лицо должно быть с ухмылкой и сигарой в зубах. Сам гарри ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо изготовить баннер для сайта. Ориентировочные размеры 906 на 319 пикселей. Информацию и концепцию предоставлю. Оплата ЯД крайне желательна.Завершен11 лет назад
Для регулярной mail-рассылки клиентам магазина женской одежды фабрики www.KISLIS.com требуется специалист по созданию mail-сообщений. Периодичность – раз в неделю. Тему сообщения задаем мы. Примеры рассылаемых сообщений своим клиентам ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Внимание! Во вложение добавлены примеры футболок. Возможные надписи для футболок: - Главный в семье повар! - Люблю маму, папу и Chef.com.ua Создать макет для нанесения на детские футболки. ...Завершен11 лет назад