Нужно сделать изображения для сайта, четкие, красочные, тематичные.

Тема 1: Фитнес клуб

Тема 2: Салон красоты

Тема 3: Стоматология

Тема 4: Сауна

Тема 5: Туризм

Для каждой темы!!! нужно 2 картинки под акцию (спецпредложение) размером 480*325 и 5 картинок отражающих данную тематику размером 990*405

В качестве примера нужно взять реальные организации, но только Московские и скинуть ссылку на их сайт мне, вместе с выполненным заданием. В изображениях не должно быть логотипов и опознавательных знаков этих организаций.

Указывайте цену. Оплата яндекс деньги или QIWI. Сделать нужно сегодня или крайний срок завтра до 11:00 по Мск!!!