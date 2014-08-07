Перерисовать персонажа в минималистическом стиле

Ищу художника перерисовал цветного персонажа(в аттаче) в более минималистичного и графичного ч/б персонажа с сохранением визуального сходства ( у персонажа ест человек прототип) . Этот персонаж будет использоваться для анимации и встречаться с персонажами в минималистическом, рисованном стиле (ч/б персонаж в аттаче). Надо чтобы исходный персонаж стал гораздо ближе по стилю к остальным - тонкие ч/б линии, меньше деталей, минимализм. нужен отдельно персонаж без доски в нейтральной позе

Выходной формат финального изображения - векторный AI. Цена — 500р за рисунок

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Это часть более крупного проекта для которого потребуется еще около десяти минималистических персонажей уже с нуля. с удовольствием поработаю и далее если результат меня удовлетворит