Здравствуйте. Нужно нарисовать схему концертного зала в веркотре и предоставить в формате svg. Схема в атаче, размер 1 к 1 с растром. Цветовую гамму и прочее детали сообщу исполнителю.
Делать тематические рисунки для группы ВК
Требуется делать авторские рисунки в одном стиле для группы ВК раз в 2-4 недели. Тема: Африканский Шаманизм. Примеры работ есть. Сопровождение художника. Цена за одну картинку.
Заявки фрилансеров
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