Иллюстратор-портретист в книгу "100 легенд джаза"

Обязанности:

Рисунок в фотошопе на основе фотографии (есть примеры, есть все фото) в стиле отрисовки акварелью, всего 100 портретов.

Или же рисунок акварелью на бумаге, с последующей компьютерной обработкой.

Заключение договора. Официальная оплата.

Постоянное сопровождение проекта. Оперативные ответы в режиме онлайн и любая помощь