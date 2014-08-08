Доработать CDR и сохранить в PNG

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок206 просмотров

Надо сделать фон прозрачным и сохранить в PNG.

Сохранить в двух размерах: оригинальном и 200*100 px.

Последний (200*100) оптимизировать под web.

11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
11 лет назад
$5
3 дня
Все прошло гладко. Рекомендую.
Очень положительный заказчик - приятно сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
11 лет назад

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