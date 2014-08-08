Доработать CDR и сохранить в PNG

Добрый день! Представлюсь, как один из рол-авторов нашего проекта. Мой псевдоним Г.Вольмонд. Вот уже как четыре года мы пишем историю, которая охватывает целую реальность. Нельзя сказать, что наш мир - стандартное фэнтези. Вовсе ...