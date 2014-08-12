Красивая схема проезда

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Завершен13 заявок157 просмотров

Необходима красивая схема проезда до офиса компании.

Примеры, которые нравятся:

http://kurort-stroi.ru/uploads/article/Image/map.jpg

Не обязательно рисовать, можете собрать с помощью конструктора.

11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MankoMir
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Владимир, нарисовал очень качественную схему проезда, практически с нуля, все сделано очень хорошо и в срок!
Отличный заказчик. Оплата в срок, понятное задание, рекомендую.

Заявки фрилансеров

MankoMir
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад