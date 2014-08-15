MankoMir

Владимир MankoMir

 
30 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Анимации, иллюстрации, мультипликации ^_^

Email: [email protected]

Skype: mankomir

Специализация:

• 2D анимация

• Flash

• Мультфильмы

• Иллюстрации

• Раскадровки

• Баннеры

• Логотипы

Работаю с векторной и растровой графикой.

Flash
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Отзывы заказчиков
eVg3N1y
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
8 баллов
9 лет назад
Флеш схема проезда
Схема проезда выполнена отлично. Спасибо!
Всё хорошо.
Ответный отзыв
Golubok
Ирина 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Иллюстация для блога о материнстве
Качественное и своевременное исполнение работ, Спасибо
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Сделать инфографику
Владимир все сделал в лучшем виде! Рекомендую!!
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
medaliev
Николай 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$12
10 баллов
9 лет назад
Создать картинку кнопки на сайте
Отличный исполнитель, всегда на связи, быстро отвечает на вопросы и пожелания. Качество и сроки выполнения особенно порадовали. Очень гибкий в вопросах оплаты, цена устроила обе стороны. Могу с уверенность порекомендовать как исполнителя любому заказчику. Планирую продолжить пользоваться его услугами.
Оплата в срок. Чёткая постановка задачи. Рекомендую.
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Сборка векторного изображения
Все было сделано, очень быстро и качественно, строго по ТЗ.
Грамотный заказчик. Всё в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв