Анимации, иллюстрации, мультипликации ^_^
Email: [email protected]
Skype: mankomir
Специализация:
• 2D анимация
• Flash
• Мультфильмы
• Иллюстрации
• Раскадровки
• Баннеры
• Логотипы
Работаю с векторной и растровой графикой.
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Портфолио
- О музыке. 2 иллюстрации.143 просмотра
- Позы кормления. 9 иллюстраций.199 просмотров
- Бассейн. 2 иллюстрации.153 просмотра
- Акупунктура Руки.176 просмотров
- Акупунктура Лицо.151 просмотр
- Иллюстрация - Логотип для блога.143 просмотра
- Иллюстрация - Логотип для блога.136 просмотров
- Анимационный ролик. Рак.103 просмотра
- Анимационный ролик. Пустыня.113 просмотров
- Инфографика146 просмотров
- Анимация, Ангел.102 просмотра
- Карта проезда142 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
9 лет назад
Схема проезда выполнена отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Всё хорошо.
$45
10 баллов
9 лет назад
Качественное и своевременное исполнение работ, Спасибо
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
$8
10 баллов
9 лет назад
Владимир все сделал в лучшем виде! Рекомендую!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$12
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель, всегда на связи, быстро отвечает на вопросы и пожелания. Качество и сроки выполнения особенно порадовали. Очень гибкий в вопросах оплаты, цена устроила обе стороны. Могу с уверенность порекомендовать как исполнителя любому заказчику. Планирую продолжить пользоваться его услугами.
Ответный отзыв
Оплата в срок. Чёткая постановка задачи. Рекомендую.
$14
10 баллов
9 лет назад
Все было сделано, очень быстро и качественно, строго по ТЗ.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик. Всё в срок. Рекомендую.