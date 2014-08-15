Отличный исполнитель, всегда на связи, быстро отвечает на вопросы и пожелания. Качество и сроки выполнения особенно порадовали. Очень гибкий в вопросах оплаты, цена устроила обе стороны. Могу с уверенность порекомендовать как исполнителя любому заказчику. Планирую продолжить пользоваться его услугами.