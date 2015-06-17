Флеш схема проезда

Необходимо сделать ролик (их надо будет несколько штук) подобного плана: https://www.youtube.com/watch?v=HvoO79dKz-Q Не более 3-х минут. Исполнитель должен по тз к сценарию и по блок-схеме к ролику сделать сам ролик. Скажите, ...