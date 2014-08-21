Анимация минималистичныих 2D персонажей и объектов

Нужны аниматоры готовые быстрои качественно анимировать минималистичных персонажей в 2D в стиле этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=i_EluGaA-zQ Работа будет проводится именно над продолжением серий этого обучающего видео. Язык уроков - английский, знание языка приветствуется но не является абсолютно критичным. Ваша задача проанимировать персонаж или объект в соответствии со сценарием, предоставляемым клиентом. Необходимо собрать потом анимацию вместе с видео диктора в финальный файл в Adobe After Effects. Если не умеете этого делать, но готовы делать только анимациюь Большинство персонажей уже есть есть в эскизах, векторный файлах и проектах Anime Studio Pro. Допускается анимировать персонажей и в других пакетах кроме Anime Studio Pro при условии схранении стиля.

Наличие соответствующего задаче портфолио - обязательно

Результат предоставляемый заказчику: видео + все проекты программ анимации и исходные материалы

Формат видео HD 720p

Цена работы - за проект (за одно видео). Базовая цена $150 за проект.Объем анимации как в примере или даже меньше При соблюдении простых условий: сжатые сроки, качество и оговоренные отчеты-превью для клиента в нужное время - будет выплачивается премия +$50 за проект.

Символическая предоплата 20$, Оплата вебмани — по результату. Вы выдаете видео в половинном разрешении для утверждения, а после оплаты - отдаете полное разрешение и проект

Технология откатана, цена адекватная работе (занимает 2 дня при наличии квалификации) . Просто нужны дополнительные аниматоры на проект. Со многими исполнителями сотрудничаем после на долговременной основе