Создание обучающего анимационного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок161 просмотр

Добрый день!

Примеры работ, по которым Вы сориентируете нас по цене.

Пример 1. https://www.youtube.com/watch?v=JhKDH5hWIo0&index=3&list=PL348DCF72EE8424A1

Пример 2. https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw

Необходиио:

- указать стоимость создания сториборда (раскадровка). (Укажите стоимость за один кадр)

- просчитать стоимость работ по изготовлению такого ролика - цена за 1 минуту

- предоставить этапы работ и временные рамки по изготовлению;

- показать подобные примеры Ваших работ

Озвучку мы предоставляем

Просим Вас предоставить информацию до 20.08.14 (включительно).

11 лет назад
pivosrakami
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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