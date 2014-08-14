Есть 4 флеш ролика, но их функционал неподходит! Пример одного из них в приложении. Из исходников есть все кадры в формате bmp, при необходимости можно переконвертировать в любой другой формат. Если нельзя будет ...
Создание обучающего анимационного ролика
Добрый день!
Примеры работ, по которым Вы сориентируете нас по цене.
Пример 1. https://www.youtube.com/watch?v=JhKDH5hWIo0&index=3&list=PL348DCF72EE8424A1
Пример 2. https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw
Необходиио:
- указать стоимость создания сториборда (раскадровка). (Укажите стоимость за один кадр)
- просчитать стоимость работ по изготовлению такого ролика - цена за 1 минуту
- предоставить этапы работ и временные рамки по изготовлению;
- показать подобные примеры Ваших работ
Озвучку мы предоставляем
Просим Вас предоставить информацию до 20.08.14 (включительно).
Заявки фрилансеров
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