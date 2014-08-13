Есть 4 флеш ролика, но их функционал неподходит! Пример одного из них в приложении. Из исходников есть все кадры в формате bmp, при необходимости можно переконвертировать в любой другой формат. Если нельзя будет ...
Flash баннер. Анимировать по готовому макету (psd)
Flash баннер. 728*90. Всего 3 слайда. Сами слайды (дизайн) готов. Все аккуратно, по слоям в psd. Нужно задать анимацию смены слайдов.
Сроки до завтра (до 11 утра). Бюджет 400-500 руб.
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