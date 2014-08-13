Flash баннер. Анимировать по готовому макету (psd)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт10 заявок159 просмотров

Flash баннер. 728*90. Всего 3 слайда. Сами слайды (дизайн) готов. Все аккуратно, по слоям в psd. Нужно задать анимацию смены слайдов.

Сроки до завтра (до 11 утра). Бюджет 400-500 руб.

11 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавление функционала во FLESH ролик

    Есть 4 флеш ролика, но их функционал неподходит! Пример одного из них в приложении. Из исходников есть все кадры в формате bmp, при необходимости можно переконвертировать в любой другой формат. Если нельзя будет ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка 3d модели человека "Крестьянин"

    $30

    Требуется разработать модель крестьянина, сделать развертку, нарисовать для него текстуру (шкуру), и присоединить кости для создания анимации. Саму модель анимировать не нужно! Для разработки желательно использовать графический пакет blender 2.+ и в нем же предоставить ...

    3ds MaxBlender
    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модули для сайта на Flash

    Необходимо создать три подобных модуля: http://skinali-studio.ru/products/kuhonnye-fartuki-iz-stekla/ http://skinali-studio.ru/products/steklyannye-panno/ http://skinali-studio.ru/products/ekrany-dla-radiatorov/ Естественно не похожий на оригинал, и с возможность добавлять свое изображение и редактировать его размер и выбор какую часть изображения показывать.

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно создать видеопрезентацию сервиса

    Для размещения на главной странице сервиса нужно создать мини презентацию сервиса, можно по примеру https://www.youtube.com/watch?v=k-cjDi-kiZg#t=50 . Наш сервис предлагает оцифровать и представить в удобном виде скрипты (сценарии) продаж. Видео должно быть короткое и в ...

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзор модели квартиры

    Надо сделать обзор модели квартиры сверху на флеш. Квартир будет 14. Модели квартир сделаны в 3д максе. Требования: 1. Вид сверху (видна полностью вся квартира); ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой флэш баннер

    Необходимо отрисовать стильный флэш-баннер на основе исходника (psd). Сложной мультипликации не требуется, анимировать в основном надписи и геометрические фигуры (подложки, фоны и т.п.) Задача: сделать баннер заметным, притягивающим глаз, он будет единственным ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Анимированный логотип для видеороликов

    Нужно создать небольшую анимацию с логотипом сайта для серии видеороликов. Интересуют исполнители с опытом и наличием портфолио. Выслушаю предложения по ценам и срокам.

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад