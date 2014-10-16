Надо сделать обзор модели квартиры сверху на флеш. Квартир будет 14. Модели квартир сделаны в 3д максе. Требования: 1. Вид сверху (видна полностью вся квартира); ...
Добавление функционала во FLESH ролик
Есть 4 флеш ролика, но их функционал неподходит!
Пример одного из них в приложении.
Из исходников есть все кадры в формате bmp, при необходимости можно переконвертировать в любой другой формат. Если нельзя будет использовать существующий ролик можно будет все свести с нуля.
Задание:
1. Флеш ролик должен быть на прозрачном фоне.
2. При наведении курсором мыши на смесительный узел курсор должен становится рукой, подсказывая человеку что он может взять узел и повращать.
3. Интерфейс должен состоять из 2 кнопочек которые изначально приглушенные а при наведении становятся более яркими.
ПЕРВАЯ КНОПКА: "Плей/пауза" если ролик проигрывается то кнопочка стоит в виде паузы. Если ролик на паузе то кнопочка должны быть в виде стрелки плей.
ВТОРАЯ КНОПКА: которая отвечает за открытие ролика на большой экран и его последующее сворачивание в маленький формат.
4. Ролик сейчас квадратный, его нудно сделать прямоугольным а то очень много свободного места без дела остается.
Пример подобного ролика и кнопки плей/пауза
http://local.alfalaval.com/ru-ru/key-technologies/heat-transfer/plate-heat-exchangers/pages/plate-heat-exchangers-russia.aspx
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