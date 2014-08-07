Есть презентация на 10 слайдов. С неё надо сделать ролик с персонажами. Презентация предназначена для продаж. Длительность ролика 1 минута. Стоимость? Сроки? Пример: https://www.youtube.com/watch?v=AVzDfj5pvg0
Анимация на сайт
Подробное тз приложил.Сайт на вордпрессе. Проект под ключ,а именно, разработка анимации,утверждение,заливка на сайт, все необходимые работы до конца с фрилансера.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
В общих чертах: в анимации нужно показать, как вот в такой контейнер http://ru.depositphotos.com/1346053/stock-photo-Cargo-container.html?sst=&sqc=29&sqm=37161&sq=2sxrh5 проникает влажный воздух, и может испортить груз (в контейнере схематично показаны коробки с грузом). Но если разместить ...Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
Поудалять все точки, кроме Киева на флеш-карте http://www.parketmir.com/ contacts/. Исходника нет - только то, что на сайтеАнимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно наложить на логотип эффект мерцания как тут http://s003.radikal.ru/i202/1408/00/5cb8002fed99.gif Пишите цену и контактыАнимация14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать максимально простую заставку, заменить ею заставки в предоставленных flash играх(20-30шт).Анимация6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать серию из нескольких анимированных роликов, длительность каждого до минуты. Пример подходящей стилистики: https://www.youtube.com/watch?v=ZAX2gmLHWmEАнимация10 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать схему как здесь http://www.aorb.ru/images/1/flash.swf В том числе отрисовать карту, людей, авто. Интересует стоимость подобной работы и сроки.Анимация14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Есть flash анимация. В ней нужно сделать вызов JS функции с другого моего домена. Разместить JS на домене с flash не могу. Может быть есть еще какие-то способы вызвать js-функцию с другого домена?Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад