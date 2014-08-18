Анимированная 2d презентация

В общих чертах: в анимации нужно показать, как вот в такой контейнер http://ru.depositphotos.com/1346053/stock-photo-Cargo-container.html?sst=&sqc=29&sqm=37161&sq=2sxrh5 проникает влажный воздух, и может испортить груз (в контейнере схематично показаны коробки с грузом). Но если разместить ...