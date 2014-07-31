Карта является психологической Необходимо её перерисовать и улучшить соединение кружочков и линии - кружочки должны ровно соединяться линиями (расположение кружочков на поле точно такое же как в приложении) ... и сделать карту активной ...
Замена заставки в готовых flash играх
Нужно сделать максимально простую заставку, заменить ею заставки в предоставленных flash играх(20-30шт).
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