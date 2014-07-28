Анимация взрыва.

Необходимо подготовить анимацию взрыва для аркадной игры.

За основу можно взять взрывы из игры "Sky Force"(доступна для Android, iOS):

http://youtu.be/ZWnGY3cX8BI?t=7m18s

http://youtu.be/4wdeanUiMkA?t=32m12s

https://www.youtube.com/watch?v=mU4G3VNrpDI

Желательно, что б в динамике выглядело как на видео, но при этом стиль был рисованный, такой же как и в рисунке "exp.png".