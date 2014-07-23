Нужна короткая флеш анимация и консультация

Анимация простейшая - индикатор загрузки. К загрузке он не привязан, должен работать автономно, как гиф-ка. Но есть несколько осложнений:

1) Флэшка должна вызывать удаленный javascript.

2) Каким-то образом флешка должна стать невидимой по окончании работы.

+Интересует пара вопросов по применению флешки, например:

- Если флешка закончит свою работу, останется ли в теле страницы подгруженный javascript ?

- Может ли флешка сворачиваться до размеров 1x1 px и становиться прозрачной ?

- Может ли флешка изменять структуру html на странице?

Оплата за флешку вебмани в рублях по курсу на сегодняшний день.

Спасибо.