Необходимо сделать ДЕМО на 1,5 минуты с 3-4 мультяшными героями. Презентацию по проекту вышлю на эл.адрес. Хорошо если у Вас есть действующий аккаунт на фото/видео банке, где можно купить персонажей для ...
Презентация продукта
Создание презентации товара.
Пример http://www.guardindustrie.ru/information/video_prezentaciya_produkcii/video_protect_guard должно быть лучше.
Ссылка на материал: http://akvahim.com.ua/vodoottalkivayushhaya-propitka-gidrofobizator-akvaxim/
Ролик для фоторамки, поддерживает фото и видео такого формата: https://yadi.sk/i/gaSTf6Z1Y3km6
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