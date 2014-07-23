Требуется флеш баннер

Необходимо сделать флеш баннер

требования

Flash-ролик

Создайте флэш-ролик в формате swf. Ролик должен изменяться в размере пропорционально изменению масштаба браузера.

При создании flash-ролика в первом кадре пропишите следующие команды:

if(ar_init == undefined){

ar_init = true;

System.security.allowDomain('*');

}

System.security.allowDomain('*') разрешает доступ загрузчику к переменным баннера и позволяет правильно инициализировать переменную для клика (link1). При этом в загрузчике не нужно специально разрешать доступ для загружаемых роликов.

Для того, чтобы зарегистрировать событие «клик» создайте элемент button (при наведении курсора мыши на такой элемент, он изменяется). Для того, чтобы перейти по клику используется функция getURL. Ей передаётся два параметра: куда переходить — переменная link1 и _blank — значение переменной target, чтобы открывать ссылку баннера в новом окне.

В вашем flash-ролике сделайте элемент button. Для этого элемента напишите следующий код:

on (release) {

getURL(_root.link1, "_blank");

}

Обязательно используйте переменную link1 для подсчёта кликов.

Для того, чтобы открывать ссылку в окне, предусмотренном порталом ЮГА.ру, пропишите скрипт:

on (release) {

getURL(_root.link1, _root.target);

}

Элементов типа button может быть несколько. В зависимости от того, на какой из элементов кликнули, посетитель может быть направлен на разные адреса. В этом случае вы можете явно указать, на какой адрес должен быть направлен посетитель. Обязательно кодируйте адрес функцией escape().

Например:

on (release) {

getURL(_root.link1+escape("http://alternative.url.to.go/path?search#hash"),_root.target);

}

Вместе с баннером в AdRiver могут быть загружены дополнительные части (flv, swf, xml-файлы). Для этого в форме загрузки баннера есть специальное поле Дополнительная компонента. Чтобы подгружать в flash-ролик дополнительные части, загруженные в баннер, необходимо дописать к перeменной _root.ar_comppath имя подгружаемого компонента.

Получить доступ к загруженному файлу из flash-ролика можно следующим образом:

_root.ar_comppath + 'имя загруженного файла'

Если загружен swf-файл, то его для подгрузки во flash-ролик можно использовать код вида.

Пример:

on (release){

loadMovieNum(_root.ar_comppath + 'имя загруженного файла', 500);

}

Если загружен xml-файл, то для его подгрузки во flash-ролик можно использовать код вида.

Пример:

myXML = new XML();

myXML.load(_root.ar_comppath + 'имя загруженного файла');

Если загружен flv-файл, то для его подгрузки можно использовать FLVPlayBack или Netstream.