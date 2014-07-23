Анимация простейшая - индикатор загрузки. К загрузке он не привязан, должен работать автономно, как гиф-ка. Но есть несколько осложнений: 1) Флэшка должна вызывать удаленный javascript. 2) Каким-то образом флешка должна стать невидимой по ...
Требуется флеш баннер
Необходимо сделать флеш баннер
требования
Flash-ролик
Создайте флэш-ролик в формате swf. Ролик должен изменяться в размере пропорционально изменению масштаба браузера.
При создании flash-ролика в первом кадре пропишите следующие команды:
if(ar_init == undefined){
ar_init = true;
System.security.allowDomain('*');
}
System.security.allowDomain('*') разрешает доступ загрузчику к переменным баннера и позволяет правильно инициализировать переменную для клика (link1). При этом в загрузчике не нужно специально разрешать доступ для загружаемых роликов.
Для того, чтобы зарегистрировать событие «клик» создайте элемент button (при наведении курсора мыши на такой элемент, он изменяется). Для того, чтобы перейти по клику используется функция getURL. Ей передаётся два параметра: куда переходить — переменная link1 и _blank — значение переменной target, чтобы открывать ссылку баннера в новом окне.
В вашем flash-ролике сделайте элемент button. Для этого элемента напишите следующий код:
on (release) {
getURL(_root.link1, "_blank");
}
Обязательно используйте переменную link1 для подсчёта кликов.
Для того, чтобы открывать ссылку в окне, предусмотренном порталом ЮГА.ру, пропишите скрипт:
on (release) {
getURL(_root.link1, _root.target);
}
Элементов типа button может быть несколько. В зависимости от того, на какой из элементов кликнули, посетитель может быть направлен на разные адреса. В этом случае вы можете явно указать, на какой адрес должен быть направлен посетитель. Обязательно кодируйте адрес функцией escape().
Например:
on (release) {
getURL(_root.link1+escape("http://alternative.url.to.go/path?search#hash"),_root.target);
}
Вместе с баннером в AdRiver могут быть загружены дополнительные части (flv, swf, xml-файлы). Для этого в форме загрузки баннера есть специальное поле Дополнительная компонента. Чтобы подгружать в flash-ролик дополнительные части, загруженные в баннер, необходимо дописать к перeменной _root.ar_comppath имя подгружаемого компонента.
Получить доступ к загруженному файлу из flash-ролика можно следующим образом:
_root.ar_comppath + 'имя загруженного файла'
Если загружен swf-файл, то его для подгрузки во flash-ролик можно использовать код вида.
Пример:
on (release){
loadMovieNum(_root.ar_comppath + 'имя загруженного файла', 500);
}
Если загружен xml-файл, то для его подгрузки во flash-ролик можно использовать код вида.
Пример:
myXML = new XML();
myXML.load(_root.ar_comppath + 'имя загруженного файла');
Если загружен flv-файл, то для его подгрузки можно использовать FLVPlayBack или Netstream.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Анимациянет заявокЗакрыт11 лет назад
Создание презентации товара. Пример http://www.guardindustrie.ru/information/video_prezentaciya_produkcii/video_protect_guard должно быть лучше. Ссылка на материал: http://akvahim.com.ua/vodoottalkivayushhaya-propitka-gidrofobizator-akvaxim/ Ролик для фоторамки, поддерживает фото и видео такого формата: https://yadi.sk/i/gaSTf6Z1Y3km6Анимация5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать ДЕМО на 1,5 минуты с 3-4 мультяшными героями. Презентацию по проекту вышлю на эл.адрес. Хорошо если у Вас есть действующий аккаунт на фото/видео банке, где можно купить персонажей для ...Завершен11 лет назад
1.Анимированная карта с контактами в регионах. 2.Анимация логотипа на сайте. Движение вокруг своей оси. Не для вашего портфолио. Подробности выбранному исполнителю. От вас- отзывы+портфолио.Анимация8 заявокЗакрыт11 лет назад
http://www.youtube.com/watch?v=ERfooApmnE4&list=UUN3RJ5CgLNtcEoTem3jbohA&index=115 я занимаюсь созданием и продажей обучающих материалов по боевым искусствам. Хочу создавать обучающее видео именно в таком формате как на примере по ссылке вверху. Куплю готовых персонажей и подробную инструкция как проще всего ...Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
только для тех у кого есть работы в соответствующем разделе гифка для фотоконкурса интернет магазина на первом кадре слова Фотоконкурс Ваша Обувь на втором Фото Ваше (и фото ...Анимация6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Бюджет предложен с учетом того, что исполнителю будет предложено еще 3 проекта (аналогичных по единой концепции) и возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем. ТЗ: сайт проекта эротик-шоу для мужской и женской аудитории. ...Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача написать так же, урок http://www.photoshop-master.ru/lessons.php?rub=2&id=2280 Сам текст скину в личкуЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток. Собираемся открыть проект. Нужен мультик о том как появился этот проект. В мультике будет 4 разных места и 6 разных персонажей желательно что бы лица были схожи с реальными людьми.Анимация15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сваять динамический баннер 728х90мм. Для сайта http://telnikua.com/. Работа срочная.Завершен11 лет назад