Здравствуйте.

Нужно сделать баннер для сайта инвестирования.

Есть идея, картинки и почти готовый текст.

Требуется только все смонтировать бюджет не очень большой,

но все это обсудим лично.

Ссылку на сайт и материалы скину!

Предложения и скайп жду от вас

Заранее спасибо.