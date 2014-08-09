Кроссдоменный вызов JS во flash

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки210 просмотров

Есть flash анимация. В ней нужно сделать вызов JS функции с другого моего домена.

Разместить JS на домене с flash не могу. Может быть есть еще какие-то способы вызвать js-функцию с другого домена?

JavaScript
11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Задача была не из стандартных, и как оказалось, трудновыполнимой для ряда вебмастеров. Как же мне повезло, что на мою заявку откликнулся Андрей. Очень компетентный человек во флэше. Все работает как было задумано. От сотрудничества только положительные эмоции! Рекомендую.
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An_Life
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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