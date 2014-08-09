Кроссдоменный вызов JS во flash

Задача была не из стандартных, и как оказалось, трудновыполнимой для ряда вебмастеров. Как же мне повезло, что на мою заявку откликнулся Андрей. Очень компетентный человек во флэше. Все работает как было задумано. От сотрудничества только положительные эмоции! Рекомендую.