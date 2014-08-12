Короткая анимация для рекламного видеоролика

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Завершен3 заявки134 просмотра

В общих чертах:

в анимации нужно показать, как вот в такой контейнер

http://ru.depositphotos.com/1346053/stock-photo-Cargo-container.html?sst=&sqc=29&sqm=37161&sq=2sxrh5

проникает влажный воздух, и может испортить груз (в контейнере схематично показаны коробки с грузом).

Но если разместить внутри контейнера влагопоглотители - то влага, проникающая в контейнер, улавливается ими и груз не страдает от сырости.

И в заключении - какое количество влагопоглотителей нужно для защиты 1 контейнера - текстом написать.

В анимации можно показать всё условно-схематично, главное наглядно объяснить принцип - влажный воздух проникает в контейнер, но благодаря работе осушителей не вредит грузу.

Что такое влагопоглотители, как они выглядят и прочие детали объясню исполнителю.

11 лет назад
Lugen
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Спасибо! Работа была выполнена оперативно и качественно. В дальнейшем планирую обращаться к Татьяне. Рекомендую.
Сотрудничеством с Людмилой довольна) всё чудесно, рекомендую!!!

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ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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