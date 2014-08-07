Карта является психологической Необходимо её перерисовать и улучшить соединение кружочков и линии - кружочки должны ровно соединяться линиями (расположение кружочков на поле точно такое же как в приложении) ... и сделать карту активной ...
На flash небольшой фикс
Поудалять все точки, кроме Киева на флеш-карте http://www.parketmir.com/ contacts/. Исходника нет - только то, что на сайте
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