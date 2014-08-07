Анимация работы приложения в After Effects

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Закрыт4 заявки183 просмотра

Нужно анимировать работу программного приложения, используя уже готовый UI.

Аналог: http://youtu.be/Ap83nJOy4Lk

Длительность 10-15 минут

Без озвучки.

Подробности в ЛС.

11 лет назад
Farfor84
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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