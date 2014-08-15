Простейшая Флеш анимация

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен9 заявок148 просмотров

Требуется сделать простейшую флеш анимацию

11 лет назад
medaliev
Николай 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро, качественно и приемлемо по цене. Могу с уверенностью рекомендовать всем для сотрудничества.
Поздравляю с дебютом) Замечательный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата и быстрое утверждение!

Заявки фрилансеров

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Анимация на сайт

    Подробное тз приложил.Сайт на вордпрессе. Проект под ключ,а именно, разработка анимации,утверждение,заливка на сайт, все необходимые работы до конца с фрилансера.

    WordPress
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимированная 2d презентация

    $500

    Есть презентация на 10 слайдов. С неё надо сделать ролик с персонажами. Презентация предназначена для продаж. Длительность ролика 1 минута. Стоимость? Сроки? Пример: https://www.youtube.com/watch?v=AVzDfj5pvg0

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Короткая анимация для рекламного видеоролика

    В общих чертах: в анимации нужно показать, как вот в такой контейнер http://ru.depositphotos.com/1346053/stock-photo-Cargo-container.html?sst=&amp;sqc=29&amp;sqm=37161&amp;sq=2sxrh5 проникает влажный воздух, и может испортить груз (в контейнере схематично показаны коробки с грузом). Но если разместить ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • На flash небольшой фикс

    Поудалять все точки, кроме Киева на флеш-карте http://www.parketmir.com/ contacts/. Исходника нет - только то, что на сайте

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимированный ролик

    Необходимо создать серию из нескольких анимированных роликов, длительность каждого до минуты. Пример подходящей стилистики: https://www.youtube.com/watch?v=ZAX2gmLHWmE

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать флеш схему проезда

    Сделать схему как здесь http://www.aorb.ru/images/1/flash.swf В том числе отрисовать карту, людей, авто. Интересует стоимость подобной работы и сроки.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад