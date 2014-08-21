Интерактивная флеш анимация

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен7 заявок175 просмотров

Здравствуйте!

Требуется разработать флеш-анимацию, ТЗ во вложении.

Срок до 5 дней.

Бюджет до 5000 р.

11 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Groder
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$140
5 дней
Спасибо Кириллу за работу! Все сделали, как и планировали, заказчик доволен!
Всё чётко и вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Groder
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Анимация на сайт

    Подробное тз приложил.Сайт на вордпрессе. Проект под ключ,а именно, разработка анимации,утверждение,заливка на сайт, все необходимые работы до конца с фрилансера.

    WordPress
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимированная 2d презентация

    $500

    Есть презентация на 10 слайдов. С неё надо сделать ролик с персонажами. Презентация предназначена для продаж. Длительность ролика 1 минута. Стоимость? Сроки? Пример: https://www.youtube.com/watch?v=AVzDfj5pvg0

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Короткая анимация для рекламного видеоролика

    В общих чертах: в анимации нужно показать, как вот в такой контейнер http://ru.depositphotos.com/1346053/stock-photo-Cargo-container.html?sst=&amp;sqc=29&amp;sqm=37161&amp;sq=2sxrh5 проникает влажный воздух, и может испортить груз (в контейнере схематично показаны коробки с грузом). Но если разместить ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • На flash небольшой фикс

    Поудалять все точки, кроме Киева на флеш-карте http://www.parketmir.com/ contacts/. Исходника нет - только то, что на сайте

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимированный ролик

    Необходимо создать серию из нескольких анимированных роликов, длительность каждого до минуты. Пример подходящей стилистики: https://www.youtube.com/watch?v=ZAX2gmLHWmE

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать флеш схему проезда

    Сделать схему как здесь http://www.aorb.ru/images/1/flash.swf В том числе отрисовать карту, людей, авто. Интересует стоимость подобной работы и сроки.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад