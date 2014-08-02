Очень странная ситуация произошла с Кириллом. Если честно, я даже не понял, какой отзыв оставлять – положительный или отрицательный. Начало работы было отличным. Связи с тем, что временная разница между нами было большая, Кириллу иногда приходилось оставаться до двух часов ночи онлайн, что бы обсуждать задание. Все это Кирилл делал и к качеству задания претензий нет никаких. Сделано на отлично! Оставались мелочи и я перевел всю обговоренную сумму. Это была катастрофическая ошибка, так как после того как деньги перевел, работа сначала замедлилась на недели а потом вообще остановилось. Уже несколько месяцев ( три или четыре ) не получаю самые последние файлы, и уже смирился с этим. Тоесть, 95% работы все же доделана, но осадок остался. Поэтому, отзыв все же положительный, но оценки ставлю не хорошие. Не знаю, порекомендовал бы я работу с Кириллом или нет, наверно все же ДА, но советую НИКОГДА не платить ему деньги, пока работа не сделана на 100%.