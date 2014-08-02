Groder

Кирилл Шевченко Groder

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественная графика и анимация. Индивидуальный подход к каждому проекту.

Здравствуйте.

Профессионально занимаюсь дизайном и анимацией более 7-и лет.

Дизайн приложений, игр, интерфейсов, баннеров, cайтов, полиграфия.

Создание баннеров любой сложности: Flash баннера, Видео баннера, Парные баннеры (синхронные),

TopLine, Rich-media, FullScreen, Мультипанельные баннера (MPU, FlyScreen, OverLay), ScreenGlide и многое другое.

Посмотреть форматы баннеров можно тут: http://www.adriver.ru/doc/ban/

Всегда рад сотрудничеству.

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Отзывы заказчиков

game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Разработать flash-баннер для строительной компании
Превосходный исполнитель. Требовалось разработать баннер в очень сжатые сроки и у нас все удалось. Однозначно, буду обращаться еще.
Приятно работать с чётко поставленной задачей. Всё в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$140
10 баллов
11 лет назад
Интерактивная флеш анимация
Спасибо Кириллу за работу! Все сделали, как и планировали, заказчик доволен!
Всё чётко и вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Простой флэш баннер
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Всё Супер! Надеюсь и дальше будем работать.
Ответный отзыв
MaxRiga
Максим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов(-1)
$10
5 баллов
11 лет назад
Доделать интерфейс игры и новый дизайн-картинку
Очень странная ситуация произошла с Кириллом. Если честно, я даже не понял, какой отзыв оставлять – положительный или отрицательный. Начало работы было отличным. Связи с тем, что временная разница между нами было большая, Кириллу иногда приходилось оставаться до двух часов ночи онлайн, что бы обсуждать задание. Все это Кирилл делал и к качеству задания претензий нет никаких. Сделано на отлично! Оставались мелочи и я перевел всю обговоренную сумму. Это была катастрофическая ошибка, так как после того как деньги перевел, работа сначала замедлилась на недели а потом вообще остановилось. Уже несколько месяцев ( три или четыре ) не получаю самые последние файлы, и уже смирился с этим. Тоесть, 95% работы все же доделана, но осадок остался. Поэтому, отзыв все же положительный, но оценки ставлю не хорошие. Не знаю, порекомендовал бы я работу с Кириллом или нет, наверно все же ДА, но советую НИКОГДА не платить ему деньги, пока работа не сделана на 100%.
Понимающий заказчик. Всё круто!
Ответный отзыв
mna06
34 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$140
9 баллов
11 лет назад
Дизайн мобильного приложения
Пока не сделали...
Немного не поняли друг друга. Но за опыт спасибо.
Ответный отзыв
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Анимация
4 отзыва
$15/час
от $25от 1 дня
#26
Баннеры
2 отзыва
$15/час
от $35от 1 дня
#216
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#50
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
от $100
от 1 дня
#75
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5529