Качественная графика и анимация. Индивидуальный подход к каждому проекту.
Здравствуйте.
Профессионально занимаюсь дизайном и анимацией более 7-и лет.
Дизайн приложений, игр, интерфейсов, баннеров, cайтов, полиграфия.
Создание баннеров любой сложности: Flash баннера, Видео баннера, Парные баннеры (синхронные),
TopLine, Rich-media, FullScreen, Мультипанельные баннера (MPU, FlyScreen, OverLay), ScreenGlide и многое другое.
Посмотреть форматы баннеров можно тут: http://www.adriver.ru/doc/ban/
Всегда рад сотрудничеству.
Портфолио
- Landing Page для re-Анимация417 просмотров
- ТАХСОМ Landing Page354 просмотра
- Remeslo.net331 просмотр
- Дизайн интерфейса игры657 просмотров
- Интерактивная анимация451 просмотр
- Дизайн приложения "4 шага"392 просмотра
- UI design "Antikira"332 просмотра
- Анимация эллемента сайта421 просмотр
- LifeTime311 просмотров
- Banner302 просмотра
- Анимация "шапки" сайта группы Челси464 просмотра
- Баннер Арт Бисер332 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
10 лет назад
Превосходный исполнитель. Требовалось разработать баннер в очень сжатые сроки и у нас все удалось. Однозначно, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Приятно работать с чётко поставленной задачей. Всё в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.
$140
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Кириллу за работу! Все сделали, как и планировали, заказчик доволен!
Ответный отзыв
Всё чётко и вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$25
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё Супер! Надеюсь и дальше будем работать.
$10
5 баллов
11 лет назад
Очень странная ситуация произошла с Кириллом. Если честно, я даже не понял, какой отзыв оставлять – положительный или отрицательный. Начало работы было отличным. Связи с тем, что временная разница между нами было большая, Кириллу иногда приходилось оставаться до двух часов ночи онлайн, что бы обсуждать задание. Все это Кирилл делал и к качеству задания претензий нет никаких. Сделано на отлично! Оставались мелочи и я перевел всю обговоренную сумму. Это была катастрофическая ошибка, так как после того как деньги перевел, работа сначала замедлилась на недели а потом вообще остановилось. Уже несколько месяцев ( три или четыре ) не получаю самые последние файлы, и уже смирился с этим. Тоесть, 95% работы все же доделана, но осадок остался. Поэтому, отзыв все же положительный, но оценки ставлю не хорошие. Не знаю, порекомендовал бы я работу с Кириллом или нет, наверно все же ДА, но советую НИКОГДА не платить ему деньги, пока работа не сделана на 100%.
Ответный отзыв
Понимающий заказчик. Всё круто!
$140
9 баллов
11 лет назад
Пока не сделали...
Ответный отзыв
Немного не поняли друг друга. Но за опыт спасибо.
Анимация
4 отзыва
$15/час
от $25от 1 дня
#26
Баннеры
2 отзыва
$15/час
от $35от 1 дня
#216
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
от $100
от 2 дней
#50
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
от $100
от 1 дня
#75
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#5529