Дизайн мобильного приложения

Здравствуйте! Требуется продумать юзабилити и нарисовать соответствующий максимально удобный дизайн для мобильного приложения (будет использоваться на Android и iPhone) Сайт уже есть - https://friendly-money.com - ориентир по цветам, лого Функционал, который планируется в мобильном приложении: 1. Аутентификация (логин/пароль и ...