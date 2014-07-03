Дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен7 заявок194 просмотра
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Добрый день, нужен дизайн мобильного приложения(андройд), примерно 5 т.р, смотрю на портфолио выбираю лучших

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Дизайн мобильного приложения
10 лет назад
mna06
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Groder
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$140
7 дней
Пока не сделали...
Немного не поняли друг друга. Но за опыт спасибо.