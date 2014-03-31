Landing pages + banners

Здравствуйте! Если есть время и желание, есть готовый сайт... Надо переделать полностью, т. е. дизайн. Разработать приложение для IOS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайнер для создания баннеров и лендингов для мобильных.
Приложения разнообразные,в среднем нужно около 8-10 лендингов в неделю + 15-20 баннеров.
Оплата сдельная.Прошу присылать примеры выполненных работ.Спасибо.
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