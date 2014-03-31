Landing pages + banners

В долгосрочной перспективе необходимо разработать дизайн для мобильного приложения(android, iphone). На сейчас нужно нарисовать дизайн согласно задаче http://dev.maxtel.im/issues/48 Прототипы не нужны, просто дизайн согласно вложенным схемам и описанию самой задачи. Процесс работы будет проходить исключительно в redmine. В ...