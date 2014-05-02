Нужен хороший дизайнер с опытом

$2500
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт1 заявка175 просмотров
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Краткое описание:

Необходим человек на полную компоновку печатного журнала, как бумажной версии, так и в app store.

Требования:

Опыт работы;

Знание QuarkXPress или Adobe InDesign обязательно!

Оставляйте контакты (желательно почту), подробности в личной переписке.

10 лет назад
vava1991
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад