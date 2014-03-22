Дизайн приложения

Добрый день/вечер.

Интересует стоимость разработки дизайна (и только, без кодерской части) приложения под вывод материалов с уже имеющегося сайта на iPhone в стиле iOS 7. Ориентир на 3 экрана: главный с выводом материалов; настройки; рубрики.

Аналогичные существующие варианты:

- https://itunes.apple.com/ua/app/id494638047?mt=8

- https://itunes.apple.com/ua/app/id537156671?mt=8

Хотелось бы узнать стоимость "от $..." и период разработки. Напоминаю: только дизайнерской части.