Дизайн мобильного приложения домашней бухгалтерии

Здравствуйте!

Требуется продумать юзабилити и нарисовать соответствующий максимально удобный дизайн для мобильного приложения (будет использоваться на Android и iPhone)

Сайт уже есть - https://friendly-money.com - ориентир по цветам, лого

Функционал, который планируется в мобильном приложении:

1. Аутентификация (логин/пароль и пин)

2. Управление счетами (список, редактирование, удаление)

3. Операции по счетам (список, фильтр списка, редактирование, добавление, добавление нескольких)

4. Управление учреждениями (магазины - список, редактирование)

Нужно иметь возможность в будущем добавить дополнительные экраны и ссылки на них в главном меню

На что нужно сделать упор:

1. Максимально быстрый и удобный ввод операции по счету (это основная функция приложения,из-за которой пользователь будет его открывать)

2. Аналогичный экран, только для ввода сразу нескольких операций

3. Простой и удобный фильтр операций по датам, счету, категории для списка уже существующих операций

Жду ваши предложения по ценам, срокам, уточняющие вопросы, а так же ссылки на портфолио