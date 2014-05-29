Сделать флеш для сайта

АнимацияЗавершен6 заявок175 просмотров
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Доброго дня всем. Нужен специалист по флешу. Сделать флеш для сайта на всю страницу. Подробнее при контакте.

10 лет назад
juve2
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Groder
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$200
7 дней
Настоящий профи своего дела. Все делает в срок, на высшем уровне, и что особенно понравилось, то что многочисленные доработки, которые возникали по ходу работы были тоже выполнены без проблем. Рекомендую всем.
Хороший человек, профессиональный заказчик! Всё чётко по делу и в срок. Надеюсь на дальнейшее, продолжительное, плодотворное сотрудничество. Всем рекомендую!
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