Описать в дипломе анимацию персонажа

АнимацияЗакрыт1 заявка178 просмотров
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имеется замоделенный, оттекстурированный персонаж,+ скрины процесса работы над ним.

сейчас идет раскадровка и далее анимация начинается.

надо описать весь этот процесс на примерно 70 страницах дипломной записки, со скриншотами, по структуре и методичке.

срок-стоимость?

метода и структура

http://yadi.sk/d/tOFtbCw1QBZGA

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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