Описать в дипломе анимацию персонажа

Здравствуйте! Нужно сделать анимационную презентацию с озвучкой, можно flesh или ваши варианты. Материал для работы https://www.youtube.com/watch?v=erNzZEVspCo Презентация должна быть яркая и динамичная. Текст скину. Сроки и сумму, пожалуйста не забываем указывать. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
имеется замоделенный, оттекстурированный персонаж,+ скрины процесса работы над ним.
сейчас идет раскадровка и далее анимация начинается.
надо описать весь этот процесс на примерно 70 страницах дипломной записки, со скриншотами, по структуре и методичке.
срок-стоимость?
метода и структура
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