Небольшая флеш-анимация

Анимация на 3-4 секунды

Идея в следующем:

Телеметр (точная модель DISTO D3ABT) направляет лазерным лучом в 3-4 угла комнаты и в результате получается план (см. приаттаченную картинку)

На youtube есть ролик в котором показан принцип работы этого устройста для составления планов комнат, зданий.

Нужно сделать очень короткую версию этого ролика.

От вас стоимость работы (т.к. точных кадров нет, то скорее всего надо будет делать несколько правок) + когда можете начать и примерное время выполнения