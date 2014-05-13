Небольшая флеш-анимация

АнимацияЗакрыт5 заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Анимация на 3-4 секунды

Идея в следующем:

Телеметр (точная модель DISTO D3ABT) направляет лазерным лучом в 3-4 угла комнаты и в результате получается план (см. приаттаченную картинку)

На youtube есть ролик в котором показан принцип работы этого устройста для составления планов комнат, зданий.

Нужно сделать очень короткую версию этого ролика.

От вас стоимость работы (т.к. точных кадров нет, то скорее всего надо будет делать несколько правок) + когда можете начать и примерное время выполнения

10 лет назад
danWolf
Данил 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание анимационной презентации

    Здравствуйте! Нужно сделать анимационную презентацию с озвучкой, можно flesh или ваши варианты. Материал для работы https://www.youtube.com/watch?v=erNzZEVspCo Презентация должна быть яркая и динамичная. Текст скину. Сроки и сумму, пожалуйста не забываем указывать. Спасибо!

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести видео во флеш и добавить интерактив

    Есть видео - https://disk.yandex.ru/public/?hash=Zr1wVus41uv9GJKUcJgt01v8IC706tiqHZ67TWEFPuk%3D Его нужно перевести на флеш, а примерно на 11 минуте добавить карту России с интерактивом: при клике на кружочки городов должны всплывать подсказки с информацией. Обязателен опыт работы и отзывы по данному направлению, ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание анимированной заставки к видео

    $100

    Имеется логотип сайта http://realstudy.ru/ (есть векторные исходники). Необходимо сделать анимированную заставку длинной 3-5 секунд. Эта заставка будет появляться в начале каждого нашего видео. У нас таких видео много и заставка была бы очень кстати. Есть пара ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать красивый flash баннер

    $40

    Необходимо разработать несложный, но красивый flash баннер. Описание (ТЗ) + материалы в прикрепленном файле. Бюджет 40 USD

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флэш - лампа с летающими светлячками

    Необходимо сделать на флэш светящуюся лампу, вокруг которой летают светлячки (светящиеся точки). По клику мышки включать/выключать лампу. Фото лампы дам. Её будет необходимо вырезать. С вас цена и время. С меня быстрая оплата.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Презентации. Анимированная заставка.

    Анимированная заставка. Спортивное мероприятие, смешанные единоборства. Сейчас ведется монтаж нескольких поединков. Необходима анимированная заставка, которая будет использоваться перед показом каждого нового боя. 3-4 движения на несколько секунд. Появление, разворот, всплеск, затухание сопровождается звуком Есть название ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется сделать 7 роликов

    Требуется сделать 7 несложных похожих видеороликов по 1 минуте каждый. Интересует ценник, подробное ТЗ и исходники предоставляем. Если есть примеры, в личку или сюда.

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимационное рекламное видео под ключ

    Приветствую! Необходимо сотворить чудо в создании видео ролика (анимация, флеш, и т.д.) под ключ. Ролик должен быть продающий услуги консалтинга http://lc-audit.kz/. 1. Сценарий 2. Сам ролик

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад