Flash - игра "Телебол"

На игровом поле (в приложении) расположены 4 игрока (два своей команды и два соперника)

Цель игры:

забить как можно больше голов команде соперника

Ворота динамичны и открываются через определённый промежуток времени (это грани игрового поля)

Игроки команды соперника защищаются и не дают возможность забить гол

Второй игрок своей команды помогает управляемому пользователем игроку и может стать управляемым (переключение между управлением игроками)

Внутренняя разметка игрового поля усиливает либо ослабевает движение мяча (также динамично)

Управление игроком:

стрелки на клавиатуре (8 направлений, при постоянно нажатых клавишах - незначительное увеличение скорости движения игрока), пробел (переключение между игроками), а также с помощью мыши

круговое неравномерное касание мяча (различные типы ударов и отскоков) при соприкосновении игрока с мячом

Отскок мяча от границ игрового поля подчиняется угловому измерению грани соприкосновения (прямая линия - обычный отскок, другая - в зависимости от угла наклона)

Игроки должны двигать руками, ногами, головой и туловищем, создавая иллюзии движения и удара

C 7-ю цветами игрового поля

Алгоритм открытия ворот:

1-е открытие ворот - случайное, затем подчиняется правилу: случайное направление + через 1, 3, 4, 8 линий ворот; далее - случайное, затем случайное направление + через 2, 5, 6, 7 линий ворот; и так в цикле

Персонажи приблизительно такие как в игре "Ночной теннис", точность и правильность движений примерно как в игре "Липкий бадминтон", захват мяча у ворот - как в игре "Hokkey", движение мяча как ~ в игре "Volleyball_5" (в приложении)

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