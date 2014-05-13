Flash - игра "Телебол"

Здравствуйте! Нужно сделать анимационную презентацию с озвучкой, можно flesh или ваши варианты. Материал для работы https://www.youtube.com/watch?v=erNzZEVspCo Презентация должна быть яркая и динамичная. Текст скину. Сроки и сумму, пожалуйста не забываем указывать. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На игровом поле (в приложении) расположены 4 игрока (два своей команды и два соперника)
Цель игры:
забить как можно больше голов команде соперника
Ворота динамичны и открываются через определённый промежуток времени (это грани игрового поля)
Игроки команды соперника защищаются и не дают возможность забить гол
Второй игрок своей команды помогает управляемому пользователем игроку и может стать управляемым (переключение между управлением игроками)
Внутренняя разметка игрового поля усиливает либо ослабевает движение мяча (также динамично)
Управление игроком:
стрелки на клавиатуре (8 направлений, при постоянно нажатых клавишах - незначительное увеличение скорости движения игрока), пробел (переключение между игроками), а также с помощью мыши
круговое неравномерное касание мяча (различные типы ударов и отскоков) при соприкосновении игрока с мячом
Отскок мяча от границ игрового поля подчиняется угловому измерению грани соприкосновения (прямая линия - обычный отскок, другая - в зависимости от угла наклона)
Игроки должны двигать руками, ногами, головой и туловищем, создавая иллюзии движения и удара
C 7-ю цветами игрового поля
Алгоритм открытия ворот:
1-е открытие ворот - случайное, затем подчиняется правилу: случайное направление + через 1, 3, 4, 8 линий ворот; далее - случайное, затем случайное направление + через 2, 5, 6, 7 линий ворот; и так в цикле
Персонажи приблизительно такие как в игре "Ночной теннис", точность и правильность движений примерно как в игре "Липкий бадминтон", захват мяча у ворот - как в игре "Hokkey", движение мяча как ~ в игре "Volleyball_5" (в приложении)
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