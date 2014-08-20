Надо сделать обзор модели квартиры сверху на флеш. Квартир будет 14. Модели квартир сделаны в 3д максе. Требования: 1. Вид сверху (видна полностью вся квартира); ...
Простой флэш баннер
Необходимо отрисовать стильный флэш-баннер на основе исходника (psd). Сложной мультипликации не требуется, анимировать в основном надписи и геометрические фигуры (подложки, фоны и т.п.)
Задача: сделать баннер заметным, притягивающим глаз, он будет единственным подвижным элементом на странице.
Основной акцент на фразе "вы директор клиники или салона красоты?"
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