Простой флэш баннер

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Завершен6 заявок153 просмотра

Необходимо отрисовать стильный флэш-баннер на основе исходника (psd). Сложной мультипликации не требуется, анимировать в основном надписи и геометрические фигуры (подложки, фоны и т.п.)

Задача: сделать баннер заметным, притягивающим глаз, он будет единственным подвижным элементом на странице.

Основной акцент на фразе "вы директор клиники или салона красоты?"

11 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Groder
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель. Рекомендую!
Всё Супер! Надеюсь и дальше будем работать.

Заявки фрилансеров

Groder
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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