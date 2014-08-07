Надо сделать обзор модели квартиры сверху на флеш. Квартир будет 14.

Модели квартир сделаны в 3д максе.

Требования:

1. Вид сверху (видна полностью вся квартира);

2. Должна быть возможность крутить влево-вправо (чтобы посмотреть со всех сторон);

3. Зум +- на приближение и удаление.

Подробнее, что нужно сделать и пример вышлю личным сообщением или по почте.

Могу выслать на почту одну модель для примера, она не до конца еще доделана, но картину может прояснить.

Интересуют приблизительные ценовые и временные рамки за одну квартиру.