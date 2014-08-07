Анимированный логотип для видеороликов

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт10 заявок167 просмотров

Нужно создать небольшую анимацию с логотипом сайта для серии видеороликов. Интересуют исполнители с опытом и наличием портфолио. Выслушаю предложения по ценам и срокам.

11 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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