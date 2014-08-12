Есть 4 флеш ролика, но их функционал неподходит! Пример одного из них в приложении. Из исходников есть все кадры в формате bmp, при необходимости можно переконвертировать в любой другой формат. Если нельзя будет ...
Модули для сайта на Flash
Необходимо создать три подобных модуля:
http://skinali-studio.ru/products/kuhonnye-fartuki-iz-stekla/
http://skinali-studio.ru/products/steklyannye-panno/
http://skinali-studio.ru/products/ekrany-dla-radiatorov/
Естественно не похожий на оригинал, и с возможность добавлять свое изображение и редактировать его размер и выбор какую часть изображения показывать.
Заявки фрилансеров
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