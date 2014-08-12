Нужно создать видеопрезентацию сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт16 заявок194 просмотра

Для размещения на главной странице сервиса нужно создать мини презентацию сервиса, можно по примеру https://www.youtube.com/watch?v=k-cjDi-kiZg#t=50 . Наш сервис предлагает оцифровать и представить в удобном виде скрипты (сценарии) продаж. Видео должно быть короткое и в то же время емко образно объяснить суть предлагаемых услуг.

11 лет назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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