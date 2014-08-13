Разработка 3d модели человека "Крестьянин"

Требуется разработать модель крестьянина, сделать развертку, нарисовать для него текстуру (шкуру), и присоединить кости для создания анимации. Саму модель анимировать не нужно! Для разработки желательно использовать графический пакет blender 2.+ и в нем же предоставить исходник так же рассмотрим модель в формате 3d Studio Max. Требования к модели следующие максимальное кол-во полигонов 2000-6000, при разработке необходимо придерживаться предоставленного макета (скейч приложенного к проекту).