Нужно сделать ролик "под ключ".

Необходимо сделать ролик (их надо будет несколько штук) подобного плана: https://www.youtube.com/watch?v=HvoO79dKz-Q

Не более 3-х минут. Исполнитель должен по тз к сценарию и по блок-схеме к ролику сделать сам ролик.

Скажите, сколько такая работа может стоить ?

Если вы используете другой стиль в создании роликов, пожалуйста, предлагайте его в качестве альтернативы.

Спасибо за ваши предложения.