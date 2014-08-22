Добавить flv, gif анимацию на сайт .

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен2 заявки147 просмотров

Все привет !

Нужно добавить на этот сайт flv, gif анимацию http://masterinterier.by/.

Анимацию хотим поставить в шапку сайта . ( т.е. лого ,номер ,контакты ). Предлагайте свои варианты ,что можно сделать .( в рамках бюджета)

Обратите внимание ,что анимация должна быть на всех лендингах.

http://laminat.masterinterier.by/

http://potolki.masterinterier.by/ и т.д.

Сделать нужно сегодня !

11 лет назад
romanislanov
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$25
1 день
Хороший исполнитель ! делает быстро ,легко общаться . Вообщем поработаем потом еще
Понравилось работать с Романом! Четко поставленное задание, своевременные корректировки, действительно легко общаться, буду рад еще поработать. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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