Добавить flv, gif анимацию на сайт .

Все привет !

Нужно добавить на этот сайт flv, gif анимацию http://masterinterier.by/.

Анимацию хотим поставить в шапку сайта . ( т.е. лого ,номер ,контакты ). Предлагайте свои варианты ,что можно сделать .( в рамках бюджета)

Обратите внимание ,что анимация должна быть на всех лендингах.

http://laminat.masterinterier.by/

http://potolki.masterinterier.by/ и т.д.

Сделать нужно сегодня !