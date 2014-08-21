День добрый. Необходимо изготовить баннер для размещения в adwords. Цены и сроки в студию. Спасибо.
GIF анимацию логотипа
Требуется анимировать логотип для размещения в подписи электронной почты.
Нужно сделать просто, но со вкусом.
Примеры хорошей реализации во вложении.
Жду портфолио, цены и сроки!
Заявки фрилансеров
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