Создать картинку кнопки на сайте

На сайте есть 4 кнопки (картинки), три одинаковые, а одна выделяется, нужно её сделать такойже по стилю, как остальные три, а конкретно, заливку и шрифт на этой кнопке. www.avante42.ru кнопка с названием ТеплоШпатлевка "БУРАН" выделяется другим шрифтом и неравномерной заливкой. Вот её и нужно изготовить.